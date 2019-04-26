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Россия, США и Китай захотели вывести иностранные войска из Афганистана

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Россия, США и Китай призвали к выводу иностранных войск с территории Афганистана. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского МИД по итогам встречи спецпредставителей трех стран.

Заявление посвящено перспективам мирного урегулирования в стране, его итоговой целью является всеобъемлющее прекращение огня. В рамках мирного процесса, считают стороны, необходим «упорядоченный и ответственный вывод иностранных войск из Афганистана».

Заявление обращено, в том числе, к запрещенному в России террористическому движению «Талибан». Талибов призывают участвовать в переговорах с правительством Афганистана и напоминают об их обязательствах: «бороться с ИГ («Исламское государство», запрещено в России) и разорвать связи с "Аль-Каидой" (запрещена в России), Исламским движением Восточного Туркестана и другими международными террористическими группировками».

Талибам также напомнили о том, что подконтрольные им территории не должны быть использованы для создания международных угроз, и призвали их предотвращать вербовку, подготовку и финансирование террористов, а также выдворить известных террористов.

Как правительство республики, так и боевиков «Талибана» попросили бороться с незаконным производством и контрабандой наркотиков и «согласиться на незамедлительные и конкретные шаги по снижению уровня насилия».

В июне прошлого года «Талибан» впервые за 17 лет военного конфликта объявил о временном прекращении огня после аналогичного решения правительства Афганистана. Однако спустя две недели талибы снова атаковали афганские правительственные силы.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар Афганской войны. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.

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