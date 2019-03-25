Удар США по Афганистану убил десять детей

Десять детей и трое взрослых погибли в результате авиаудара США в Афганистане. Известно о еще трех пострадавших. Об этом сообщили в ООН в понедельник, 25 марта, передает Reuters.

Авиаудар по позициям движения «Талибан» (запрещено в России) был нанесен во время совместной атаки военных сил Афганистана и США, операция длилась 30 часов.

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Представитель миссии НАТО в Афганистане «Решительная поддержка» Дебра Ричардсон подтвердила, что силы США проводили операцию. Она отметила, что американские военные стараются избегать жертв среди гражданского населения, однако талибы умышленно прячутся среди мирных жителей.

22 марта сообщалось, что два американских военнослужащих погибли в Афганистане во время выполнения операции. Подробности произошедшего не приводились.

12 марта представители движения «Талибан» договорились с американцами о выводе войск из Афганистана. Детали соглашения не разглашаются.

Информация о возможном выводе американских войск из Афганистана появилась в конце 2018 года. Официального подтверждения она пока не получила.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.

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