Американские солдаты погибли в Афганистане

Два американских солдата погибли в Афганистане. Об этом сообщили в Вооруженных силах США, передает USA Today.

Военные выполняли операцию в пятницу, 22 марта, ее подробности пока не приводятся. В сообщении также не указывается расположение части, в которой служили солдаты.

Как пояснили в американском Минобороны, имена погибших не раскрываются, пока об обстоятельствах не уведомят родственников.

В ноябре 2018 года в Афганистане был убит мэр американского города Северный Огден, штат Юта, Брент Тэйлор. Его застрелил афганский спецназовец. Сообщалось, что еще один американский военнослужащий получил ранения.

В сентябре, предположительно в результате так называемой инсайдерской атаки на военную базу на востоке Афганистана, погиб один солдат армии США.

На данный момент в Афганистане находятся около 14 тысяч американских военных. В конце 2018 года появилась информация о возможном выводе американских войск из страны.

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