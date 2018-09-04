В Афганистане убили американского солдата

Один солдат армии США был убит в Афганистане, предположительно, в результате так называемой инсайдерской атаки на военную базу на востоке страны, передает ABC News.

Как сообщается, мужчина, личность которого не раскрывается, стал шестым погибшим в Афганистане американцем в 2018 году. Еще один военнослужащий во время атаки получил ранения. Он находится в стабильном состоянии, говорится в распространенном 3 сентября заявлении командования операции «Решительная поддержка» — миссия НАТО по обучению и оказанию помощи правительственным силам Афганистана.

«Жертвы нашего военного, который в добровольном порядки присоединился к миссии в Афганистане, чтобы защитить свою страну, это трагическая потеря для всех, кто его знал», — сказал генерал Скот Миллер, принявший командование всем силами НАТО и США в стране за день до происшествия.

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Как сообщает телеканал, на данный момент в Афганистане расположены около 14 тысяч военный и персонала, оказывающих поддержку афганскому правительству в борьбе с террористическими группировками «Талибан» и «Исламское государство» (обе запрещены в России).

В июле один американский солдат погиб в во время инсайдерской атаки.

Американские военные находятся в Афганистане с 2001 года, когда началась операция «Несокрушимая свобода», ставшая ответом на теракты 11 сентября. Президент США Дональд Трамп в августе 2017-го огласил новую стратегию в отношении Афганистана, в рамках которой американская сторона отказывается от быстрого вывода войск, а также расширяет полномочия военных для борьбы с боевиками.

В январе 2018-го сообщалось, что Вашингтон планирует направить в страну еще тысячу человек к остававшимся там 14 тысячам.

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