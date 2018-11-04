Американский мэр погиб в Афганистане

Мэр американского города Северный Огден в штате Юта Брент Тэйлор погиб в Афганистане. Об этом сообщает CBS.

Тэйлора застрелил афганский спецназовец, еще один американский военнослужащий получил ранения, пишет New York Times.

Это была так называемая инсайдерская атака, которые проводят боевики, внедренные в афганские войска. В прошлом году в Афганистане были совершены четыре «инсайдерских нападения» на американских военных.

Официальный представитель НАТО Дебра Ричардсон сообщила, что убийца Тэйлора, скорее всего, служил в Национальных силах обороны и безопасности Афганистана. Сразу после нападения его убили афганские военные.

Брент Тэйлор был офицером Национальной гвардии. Он стал мэром Северного Огдена, города с населением около 20 тысяч человек, в 2013 году, а в январе 2018-го временно сложил полномочия и на год отправился в командировку в Афганистан. Тэйлор служил офицером разведки и консультировал афганских военных. Ранее он дважды был в командировках в Ираке и один раз в Афганистане. У политика остались жена и семеро детей.

«Эта война снова стоила нам лучшей крови поколения. Мы должны сплотиться вокруг его семьи. Спасибо тебе за твою жертву, мой друг», — написал в Twitter вице-губернатор Юты Спенсер Кокс.

С 2001 года в Афганистане погибли более 2,4 тысячи американцев.

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