Мир
 
Последние новости
Украина промахнулась с ответом на российские санкции
Дюжину собак запрягли тянуть «Ниву»
Россиянин сравнил Соловьева с нацистским пропагандистом и поплатился
Военный эксперт опубликовал пост о провале «Панциря» в Сирии и удалил его
Загитова победила и осталась недовольна
Российский мэр не понял подчиненных и разозлился
Чемпион UFC защитил титул и попал в историю
Метро прокомментировало инцидент с актрисой Васильевой словами «очень жаль» 
Российский регион придумал свой способ снизить цены на бензин
Новости партнеров

Американский мэр погиб в Афганистане

Перейти в «Мою Ленту»
Кабул

Мэр американского города Северный Огден в штате Юта Брент Тэйлор погиб в Афганистане. Об этом сообщает CBS.

Тэйлора застрелил афганский спецназовец, еще один американский военнослужащий получил ранения, пишет New York Times.
Это была так называемая инсайдерская атака, которые проводят боевики, внедренные в афганские войска. В прошлом году в Афганистане были совершены четыре «инсайдерских нападения» на американских военных.

Официальный представитель НАТО Дебра Ричардсон сообщила, что убийца Тэйлора, скорее всего, служил в Национальных силах обороны и безопасности Афганистана. Сразу после нападения его убили афганские военные.

Брент Тэйлор был офицером Национальной гвардии. Он стал мэром Северного Огдена, города с населением около 20 тысяч человек, в 2013 году, а в январе 2018-го временно сложил полномочия и на год отправился в командировку в Афганистан. Тэйлор служил офицером разведки и консультировал афганских военных. Ранее он дважды был в командировках в Ираке и один раз в Афганистане. У политика остались жена и семеро детей.

«Эта война снова стоила нам лучшей крови поколения. Мы должны сплотиться вокруг его семьи. Спасибо тебе за твою жертву, мой друг», — написал в Twitter вице-губернатор Юты Спенсер Кокс.

С 2001 года в Афганистане погибли более 2,4 тысячи американцев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Utah mayor killed in "insider attack" in Afghanistan, officials say
Utah Mayor Brent Taylor Is Killed in Afghan Attack
Запрещенные в России террористы приедут в Москву на переговоры
В Афганистане убили американского солдата
США собрались отдать часть Афганистана талибам
Другие материалы рубрики
Мир00:01 1 ноября
Обложка комикса Is This Tomorrow?

Ленина на них нет

Американцы полюбили социализм. Советский Союз не понадобился
03:56Сегодня

Подсчитаны расходы США на военных на границе с Мексикой

06:35Сегодня

В НАТО назвали последствия войны с Россией

15:39 3 ноября

Американский военный самолет провел разведку у границ России

Мир00:0431 августа

«Сначала убьют ваших мужчин, а потом и вас»

Черные тигрицы воевали в джунглях и взрывались в толпе. А теперь сидят на кухнях
23:40 3 ноября

Коалиция США ударила по Сирии

19:12 2 ноября

Захарова объяснила свою грубость и «метнула стрелки» в сторону США

20:36 2 ноября

Исчезнувшего жениха отравленной Скрипаль заподозрили в работе на ФСБ

Мир00:02 2 августа

Черная заря

Самая страшная война современности продолжается до сих пор. О ней все забыли
04:36Сегодня

В Германии предложили план по спасению мира в Европе

18:01 2 ноября

США и Турция сняли друг с друга санкции

19:17 2 ноября

Буйство украинских расистов в метро Рима попало на видео

Россия
«Ты чего, ему не дала? Что он такой дерганый?»
Как домогаются женщин-полицейских на службе. Рассказывает бывшая сотрудница
«Давайте ей трубы перевяжем, чтобы больше не рожала»
Россияне с ВИЧ учатся жить в обществе, где их боятся и презирают
«Я тебя сейчас прирежу, мне ничего не будет»
В России сажают за защиту от домашнего насилия. Как выжить и не получить срок?
«Столько нищеты не видела даже в Сирии»
История сирийки, переехавшей в Россию и решившей все тут изменить
Российский мэр не понял подчиненных и разозлился
Россиянин сравнил Соловьева с нацистским пропагандистом и поплатился
Церковь отчитала чиновников
Все материалы
Мир
Караван безумия
К границам США рвется многотысячная армия. Ее никто не может остановить
Подсчитаны расходы США на военных на границе с Мексикой
Обложка комикса Is This Tomorrow?Ленина на них нет
Американцы полюбили социализм. Советский Союз не понадобился
Американский военный самолет провел разведку у границ России
Американский мэр погиб в Афганистане
Захарова объяснила свою грубость и «метнула стрелки» в сторону США
В Германии предложили план по спасению мира в Европе
Все материалы
Бывший СССР
Гурбангулы БердымухаммедовВосток и совок
Готовы ли вы переехать в сказочную версию СССР — Туркмению: тест
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Бедуины с Украины
Латвии нужны трудовые мигранты. Выбирать придется между африканцами и украинцами
Украина промахнулась с ответом на российские санкции
На Украине впервые за 19 лет применили С-300В1
В потере Крыма Украиной нашли вину Меркель
Порошенко позвал турецких военных в Донбасс
Все материалы
Экономика
Черный передел
В этой стране белые отнимали у чернокожих все. Пришла пора поменяться местами
Власти отказались контролировать цены на бензин
Без преград
Женщины принесут миру триллионы долларов. Надо лишь подождать пару веков
Россияне влезли в рекордные долги
Оценимая помощь
Насколько важно участие бизнеса в социальных проектах
Тинькофф Банк признан лучшим розничным онлайн-банком в мире
Украина приступила к плану «Б» по «Северному потоку-2»
Все материалы
Силовые структуры
Король наркобаронов
Этот вор стал главным наркодилером 90-х. Но его погубила жадность
«Насильники надеялись, что им все сойдет с рук»
 
«Это очень распространенная история»
Трое офицеров полиции изнасиловали подчиненную. У силовиков такое — не редкость
Стало известно о соучастниках подростка с бомбой из Москвы
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
У взорвавшего здание УФСБ анархиста нашелся товарищ с бомбой в Москве
В избиении Гуфа заподозрили охранника миллиардера Сосина
Все материалы
Наука и техника
О конях и людях
Как умирал Дикий Запад, а с ним и кровожадные бандиты: Red Dead Redemption 2
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Игрушка дьявола
Новая частица из коллайдера грозит уничтожить всю физику
Военный эксперт опубликовал пост о провале «Панциря» в Сирии и удалил его
Гости с пушками
У границ России идут крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны
Новый МиГ-29М разбился в Египте
Российский Ту-142 пролетел около флагмана Шестого флота США
Все материалы
Спорт
«Я себе все доказала»
Загитова начала сезон с золота. Но проблем все еще много
Загитова победила и осталась недовольна
Чемпион UFC защитил титул и попал в историю
Избавление от тренера помогло «Реалу» вернуть победы
Макгрегор похвалил марихуану Тайсона
Российские фигуристы выиграли этап Гран-при в Хельсинки
«Мы постоянно дрались с соперниками»
Этот матч стал самым грубым в истории футбола. Удалили даже судью
Все материалы
Культура
«Они любили своих детей и ели своих врагов»
Каннибализм и другие преступления древних людей
«Чувствовалось, что за вами наблюдают, если не следят»
Как Дэвид Боуи ехал в Москву через всю Сибирь
Актрису Татьяну Васильеву госпитализировали после инцидента в метро
Умер известный джазовый музыкант Рой Харгроув
Умер актер и режиссер Олег Лавров
Гуф пообещал рассказать об избиении в новом треке
Фредди заберет тебя
Кино недели: поминки по Queen, судьба дизайнера, боевая запрещенка
Все материалы
Интернет и СМИ
Белый шум
Тишина и покой глазами лучших фотографов мира
Участник реалити «лишился всего» после фразы о Гитлере и убийстве евреев
Побеждает сильнейший
Они потеряли контроль над телом, но не сдались. За ними следят тысячи людей
Бузова раскрыла истинную цель проекта «Замуж за Бузову»
Арбитражный суд встал на сторону «Ленты.ру» в споре с ФАС о рекламе букмекеров
Журналиста пытали и обезглавили прямо в консульстве
В деле замешан саудовский принц. США делают вид, что ничего не случилось
Twitter удалил 10 тысяч аккаунтов за призывы игнорировать выборы в США
Все материалы
Ценности
Голый вирус
Усатые кокетки, звериные когти и ветрянка: чем изумила мир китайская мода
Арут Арустамян«На самом деле мне повезло, что я армянин»
Арут Арустамян — о правильных шоу, обучении ремеслу и искусстве выбора
Кейт МоссСветлые головы
Самые сексуальные, богатые и знаменитые женщины 1990-х
Найдена взаимосвязь между полнотой и личностью человека
Рассекречена потраченная за год на яхты сумма
Меган Маркл нашла способ скрыть глубокое декольте
Раскрыта смертельная опасность салонов красоты
Все материалы
Путешествия
Мамахуана в джунглях
Москвичка отправилась в Доминикану и очутилась в раю
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
Чужой рай
Россиянин поехал в Токио и едва не сошел с ума
Раскрыты грязные секреты салонов самолетов
Пилот заподозрил бога в благополучной посадке падающего самолета
Проституток Амстердама захотели переселить
«Русские ушли и забрали море»
Он поехал в Казахстан в поисках воды, а наткнулся на смерть и мусор
Все материалы
Из жизни
Земля, прием
Чем живет самая красивая девушка на планете
Жители калифорнийского города нашли способ помочь пекарю чаще навещать жену
Тайна короля таблеток
Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
Убита «необыкновенно умная» тигрица-людоед
Дюжину собак запрягли тянуть «Ниву»
Мужчина внезапно заплакал кровавыми слезами
Пенсионерка от безделья наворовала тысячу игрушек
Все материалы
Быстро и очень дорого
Машины с максималкой выше 400 км/ч
Ну а девушки!
Тема автошоу SEMA не будет раскрыта без прекрасных моделей. Ставим красивую точку!
Пыль и хамон
Самая дорогая Skoda в мире выиграла ралли Испании
Дикий, дикий Запад
Самые дикие проекты самого известного в мире тюнинг-шоу
Стали известны российские цены на кабриолет BMW 8 серии
«Запорожец» с пробегом шесть километров оценили в 30 тысяч евро
«Аурусы» распродали на два года вперед
Все материалы
Дом
Цвет настроения — серый
Уныние, мрак и тлен городов, на которые хочется смотреть снова и снова
La FabricaНичего святого
Зачем люди селятся в церквях, колодцах и трубах
Вопрос на сотку
Россиянам надоели дачи и города. Где теперь жить?
Новый деловой район появится в Москве
Россиянин поймал в лесу волка и поселил его на балконе
Жилье в Москве предложили снимать за пять миллионов в месяц
Предсказан очередной скачок ипотечных ставок
Все материалы