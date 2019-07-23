Американская победа ценой миллионов жертв удивила Афганистан

Правительство Афганистана потребовало от США разъяснений из-за слов американского лидера Дональда Трампа о быстрой победе над террористами. Об этом говорится в заявлении, распространенном офисом афганского президента.

Как отмечается в сообщении, страна за свою историю смогла самостоятельно преодолеть бесчисленные кризисы. При этом она не позволяла и не позволит какой-либо стране или иностранному президенту определять свою судьбу.

В то же время указывается, что Кабул активно сотрудничает с другими странами, в том числе с США. «Учитывая многогранные отношения, (...) правительство Исламской Республики Афганистан просит через дипломатические средства и каналы разъяснений в связи с заявлениями президента США на встрече с премьер-министром Пакистана», — говорится в сообщении.

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Ранее Трамп заявил, что мог бы одержать победу над террористами в Афганистане не более чем за 10 дней. По его словам, он «просто не хочет убивать 10 миллионов людей».

В феврале в Пентагоне заверили, что любой возможный вывод войск США из Афганистана не будет односторонним. Отмечалось, что любые решения о сокращении числа американских сил будут предприниматься в координации с союзниками по НАТО.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.

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