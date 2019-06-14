Спасенный россиянин рассказал о плене в Афганистане

Российский поисковик и член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести Александр Лаврентьев месяц пробыл в плену в Афганистане. Его захватили 26 марта и освободили 22 апреля, сообщает RT.

Россиянин ранее много раз выезжал на афганскую территорию для поиска останков советских солдат. Весной он отправился в страну за костями Ильшата Гарайханова — уроженца Татарстана, который погиб в 1982 году в бою в провинции Бамиан. Во время поездки на Лаврентьева через переводчика вышел местный житель. Он сообщил о якобы найденных могилах других солдат, и Александр решил взять на экспертизу предлагаемые останки, для чего отправился в Герат.

Передать ему кости пообещали неподалеку от города, однако на месте встречи, возле полицейского поста, устроили засаду и похитили. «С умственными способностями у похитителей явно было не все в порядке. Снимок [с нами] они сделали на фоне своего автомобиля, в кадр попали его номера», — рассказал россиянин.

Через день переводчика отпустили, чтобы он рассказал о требовании выкупа. К переговорам подключились МИД России, посольство и Управление национальной безопасности Афганистана.

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Мужчина рассказал, что похитители отобрали у него все вещи, в том числе обувь, и выдали местную одежду. Его переправляли из одной горной деревни в другую, заставляя ходить босиком. «Рваные раны на ногах до сих пор не зажили», — отметил россиянин. В плену Лаврентьева также плохо кормили, избивали кулаками и прикладами автоматов, сломали ему несколько ребер. А однажды молодой афганец, принявший наркотики, грозил ему автоматом и порвал веко.

Афганские спецслужбы смогли его вызволить на 27-й день плена. Принадлежащее Григорию Березкину РБК сообщало, что для освобождения россиянина провели спецоперацию: его обменяли на захваченных ранее талибов.

В Москву Лаврентьев смог вернуться лишь 30 апреля, когда ему сделали документ, заменяющий оставшийся у похитителей загранпаспорт. Уже в России ему сделали операцию на глазу, он также продолжает лечение ран на ногах и собирается в будущем вновь ехать в Афганистан.

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