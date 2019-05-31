Голландский заложник филиппинских исламистов попытался сбежать от них и погиб

Голландский фотограф Эвольд Хорн, с 2012 года находившийся в заложниках у исламистской группировки «Абу Сайяф» на Филиппинах, погиб при попытке побега. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на филиппинскую армию.

Хорна застрелили его тюремщики, когда он попытался сбежать во время перестрелки исламистов и армии страны на маленьком острове в провинции Сулу. Тело 59-летнего мужчины обнаружили военные. Об этом журналистам рассказал командир местных силовиков, бригадный генерал Дивино Рей Пабайо.

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Голландца вместе с другим фотографом живой природы, швейцарцем Лоренцо Винчигуэрра, захватили в плен более семи лет назад. Винчигуэрре удалось сбежать в 2014 году.

Сообщается, что в столкновении погибли по меньшей мере шестеро членов «Абу Сайяф», в том числе жена лидера группировки Мингайян Сахирон. Ее муж, Радуллан Сахирон, смог сбежать с поля боя. Госдепартамент США в 2001 году объявил за его голову награду в один миллион долларов — Сахирона обвиняют в участии в похищении туристов.

Террористы «Абу Сайяф» в 2014 году присягнули запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство», а ранее — также запрещенной «Аль-Каиде». В 2017 году они захватили город Марави на острове Минданао и взяли в заложники десятки людей. Во время антитеррористической операции погибли сотни людей, около полутора тысяч получили ранения.

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