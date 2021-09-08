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Стала известна реакция российских военных на теракты 11 сентября

Бывший офицер Минобороны рассказал, что делали военные после терактов 11 сентября
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Фото: Sara K. Schwittek / Reuters

В России к сентябрю 2001 года уже наблюдались серьезные проблемы с терроризмом, силовые структуры работали по всем возможным направлениям, чтобы предотвратить повторение подобных атак. Поэтому взрыв башен-близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2001-го только подчеркнул тот факт, что терроризм не имеет границ и является общемировой проблемой. Об этом «Ленте.ру» рассказал бывший сотрудник Министерства обороны, капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Дандыкин напомнил, что на момент терактов в США Россия уже не понаслышке знала об опасности терроризма и потеряла много людей в борьбе с ним.

«У нас уже были отработаны все схемы по борьбе с терроризмом, мы находились в состоянии максимальной бдительности. А многие меры, предпринятые тогда, сохраняются и сегодня. К сожалению, мы извлекали опыт из собственных трагедий: взорванных домов, самолетов, погибших людей, потому сильной реакции со стороны Министерства обороны не было. Страна уже была занята войной с этим злом, терроризмом на Северном Кавказе. Так что 11 сентября, возможно, только подтолкнуло наши силовые структуры к соблюдению еще большей бдительности, мы были готовы защитить страну», — заметил эксперт.

Главное отличие происходящего в США было в том, что теперь для всех стало очевидно: терроризм — проблема не одной страны, как считалось раньше, а всего мира, добавил бывший сотрудник Минобороны.

«Проблема переросла из региональной, исключительно российской, до масштабов общемировой. Если раньше в этой борьбе мы были практически одни, то теперь стало очевидно: щупальца терроризма могут добраться куда угодно. И, отчасти, эта общая беда помогла сплотить разные страны», — заключил Дандыкин.

11 сентября 2001 года члены «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) захватили четыре пассажирских самолета, совершили атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона, еще один лайнер упал в поле в штате Пенсильвания. В результате терактов, которые позже стали называть 9/11, погибли почти три тысячи человек, более шести тысяч были ранены.

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