Медведев рассказал о крахе «американской модели» в Афганистане

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, как США навязывают свои идеи мироустройства другим государствам. При этом во многих странах они не приживаются, а навязывание ведет лишь к усугублению кризиса внутри государств. Об этом бывший президент России написал в статье для «Газеты.ру».

В пример политик привел 20-летнюю операцию Вашингтона в Афганистане. Попытка создать в восточной стране государство по западной модели привела к краху, отметил Медведев. «Несмотря на многомиллиардные дотации, уровень жизни людей практически не изменился. Большая часть населения продолжала жить в нищете, а коррупция в государственном аппарате разрасталась, как раковая опухоль», — написал зампред СБ.

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По словам Медведева, крах потерпели и попытки США обучить афганскую армию. Без «американского плеча» даже выученные военные противостоять талибам (члены радикального движения «Талибан», запрещено в России) не смогли, считает политик.

«Все усилия США по военному строительству в Афганистане буквально в одночасье превратились в пыль», — добавил бывший президент. Он также напомнил, что США потратили порядка 1,5 триллиона долларов на операцию в Афганистане. Кроме того, в ходе различных боев погибли около 2,5 тысячи американских военнослужащих и 40 тысяч афганцев. Еще 75 тысяч были ранены.

В настоящее время, как подчеркнул Медведев, афганцы — одна из самых больших групп беженцев. Кроме того, после вывода военного контингента из страны США не помогли жителям Афганистана, которые работали на Вашингтон.

1 мая начался официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий. После этого обстановка в стране обострилась, активизировались силы «Талибана» (запрещено в России). 15 августа боевики объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. 31 августа весь иностранный контингент покинул республику.