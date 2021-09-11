Сотрудничавшие с США афганцы получили угрозы от «Талибана»

Обучавшиеся ЦРУ представители сил специального назначения Афганистана, которые сотрудничали с американцами при эвакуации из Кабула, начали получать угрозы от представителей движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

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По словам высокопоставленного чиновника, тренированные ЦРУ афганцы помогли при эвакуации около 2000 граждан США, а также 5500 сотрудников посольств, граждан третьих стран и Афганистана, которые могли столкнуться с расправой со стороны талибов. Боевики установили личности некоторых членов этих групп и начали отправлять сообщения с угрозами убить их вместе с семьями.

При этом во время наступления боевиков значительная часть этих сил была дислоцирована на юге страны, но направилась в Кабул для помощи в эвакуации. Некоторым пришлось добираться до столицы «боем», сказал чиновник.

Источники издания отмечают, что без помощи таких обученных бойцов эвакуация США из Афганистана прошла бы с еще большими трудностями. Однако не уточняется, сколько таких афганцев осталось в стране.

1 мая начался официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий. После этого обстановка в стране обострилась, активизировались силы «Талибана» (запрещено в России). 15 августа боевики объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. 31 августа весь иностранный контингент покинул республику.