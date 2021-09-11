Генсек НАТО обвинил власти Афганистана в падении страны

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Афганистан перешел в руки талибов в результате падения местных властей, пишет газета New York Times.

Генсек Североатлантического альянса обвинил власти республики в ее крушении. Столтенберг назвал виновным руководство страны в приходе боевиков террористического движения «Талибан» (запрещено в России).

«Мы стали свидетелями краха политического и военного руководства, который затем привел к краху всей обороны против талибов», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о влиянии ухода США и НАТО на падение Афганистана, Столтенберг заявил, что это решение будут изучать исследователи в будущем. «Для меня главная задача — сохранить достижения в сфере борьбы с терроризмом и вывезти людей из Афганистана», — добавил он.

Ранее Столтенберг подчеркнул, что США решили вывести войска из Афганистана, предварительно проконсультировавшись с союзниками по НАТО. По его словам, без Штатов другие участники альянса не сумели бы продолжить операцию. Такой вариант развития события является «нереалистичным», поскольку европейцам было бы затруднительно получить от своих парламентов необходимые средства для реализации миссии в стране.