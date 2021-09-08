Захарова рассказала о «плане-катастрофе» НАТО в отношении Афганистана

Захарова: Европе мало не покажется, если НАТОвцы добьются вскрытия границ Афганистана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что западные страны пытаются убедить соседние с Афганистаном страны принять у себя афганских беженцев. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Материалы по теме Новая угроза. Талибы захватили власть в Афганистане. Теперь страна в руках террористов Ушли по-афгански. Тайный сговор, страх перед талибами и коррупция: почему армия Афганистана сдала страну без боя?

Захарова отметила, что если страны НАТО продавят «вскрытие» границ Афганистана с сопредельными государствами, то Европе мало не покажется. Она подчеркнула, что «это реально план-катастрофа». «Хотя они этого ещё не понимают, похоже», — добавила представитель МИД.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники сообщало, что власти США решили выплатить 2,2 тысячи долларов каждому афганцу, бежавшему из страны. Программа материальной поддержки, которую хотят запустить в течение ближайших месяцев, будет направлена на помощь в поиске жилья, покупке продуктов и устройстве детей в школу для каждого беженца из Афганистана. Помимо выплат в размере двух тысяч долларов, Государственный департамент США планирует ввести льготы по медицинской страховке.