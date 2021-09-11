Байден назвал ошибочными попытки США объединить Афганистан

Попытки США объединить Афганистан под властью одного правительства после ликвидации лидера «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещенная в России) были ошибочными. Об этом заявил президент США Джо Байден во время посещения мемориала жертвам терактов 11 сентября в Шанксвилле, передает телеканал C-Span.

По словам американского лидера, на протяжении 20 лет своего присутствия в Афганистане Соединенные Штаты тратили по 300 миллионов в день на данную цель. «Может ли "Аль-Каида" вернуться? Да. Но она уже вернулась в другие места. В чем же тогда заключается стратегия? Мы что, будем вторгаться во все места, где есть "Аль-Каида", и оставлять там свои войска? Да ладно вам», — сказал Байден.

Глава Белого дома также добавил, что 70 процентов американцев поддерживают решение о выводе американских войск из Афганистана. При этом он признал, что люди были недовольны, как именно это было сделано. По мнению Байдена, даже если США объявили бы, что позволят вылететь всем своим сторонникам, то и в этом случае нашлись бы люди, «которые хватались бы за шасси».

1 мая начался официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий. После этого обстановка в стране обострилась, активизировались силы «Талибана» (запрещено в России). 15 августа боевики объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Вывод войск США из страны завершился 31 августа. В своем обращении к нации Байден заявил, что уход из республики завершает эру попыток переустроить другие страны.