Талибы захотели создать регулярную армию в Афганистане

Талибы решили создать регулярную армию в Афганистане для недопущения начала новой войны

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), захватившие власть в Афганистане, захотели создать в республике регулярную армию. Об этом сообщает Aamaj News в Twitter со ссылкой на главу Генштаба Исламского Эмирата Афганистан Кари Фасихуддина.

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Представитель талибов заявил, что боевики не допустят начала внутренней войны на афганской территории. Он подчеркнул, что движение разгромит смутьянов, поддерживающих Фронт сопротивления и принципы этнической солидарности, передает «Sputnik Афганистан».

Фасихуддин отметил, что талибы не позволят, чтобы повстанцы нарушали безопасность страны и «обагряли землю кровью афганцев». По его словам, помимо создания регулярной армии, в Афганистане ведутся консультации по разработке системы воинского обучения, которая позволит готовить граждан к защите страны.

Ранее сообщалось, что талибов обвинили в убийстве около 20 мирных жителей в афганской провинции Панджшер, где продолжаются столкновения между боевиками группировки и повстанцами. Издание BBC News заявило, что располагает доказательствами расправ «Талибана» над гражданским населением.