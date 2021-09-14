Талибы отвергли обвинения правозащитников в военных преступлениях

Талибы опровергли обвинения HRW в военных преступлениях в провинциях Кандагар и Газни

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), захватившие власть в Афганистане, отвергли обвинения правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) в военных преступлениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя движения Забиуллу Муджахида.

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Представитель талибов опроверг данные, представленные в докладе организации, и призвал не основывать подобные документы на дезинформации. «Им следует внимательно самим изучить факты того, что происходило в афганских провинциях», — подчеркнул он.

В начале августа HRW опубликовала доклад, в котором рассказала о жестоких действиях талибов в ходе наступления в Афганистане. В частности, по данным организации, в провинциях Кандагар и Газни боевики без судебного решения казнили задержанных солдат, полицейских и гражданских лиц, сотрудничавших с США. Правозащитники подчеркнули, что подобные казни приравниваются к военным преступлениям.

Ранее сообщалось, что боевики «Талибана» отвергли обвинения в укрывательстве лидера группировки «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация) Аймана аз-Завахири. Боевики также заявили, что сообщения об их помощи террористам не соответствуют действительности.