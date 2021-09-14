Талибы разъяснили правила приема на работу афганских женщин

Афганские женщины не должны работать вместе с мужчинами, заявил высокопоставленный командир талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) Вахидулла Хашими (Waheedullah Hashimi), пишет Reuters.

Таким образом, афганские женщины лишатся возможности работать в правительственных учреждениях, банках, средствах массовой информации, большинстве компаний. По его словам, движение решило полностью следовать своему видению норм шариата и исламского права вопреки протесту Запада. Представительницы слабого пола смогут трудиться только там, где нет мужчин, разъяснил он правила приема на работу афганских женщин.

Хашими добавил, что контакты между мужчинами и женщинами вне дома будут разрешены при определенных обстоятельствах, например, при походе к врачу. «Нам, конечно, понадобятся женщины, например, в медицине, образовании. У нас будут для них отдельные учреждения, больницы, может быть, университеты, школы, медресе», — добавил он.

По данным Всемирного банка, доля женщин в числе трудящихся граждан Афганистана в 2020 году составляла 23 процента по сравнению с фактически нулевым показателем во время последнего правления «Талибана» в 2001 году.

Ранее стало известно, что студентки в Афганистане будут обязаны носить исламскую одежду и обучаться в отдельных от мужчин группах ради «защиты национальных и исторических ценностей».