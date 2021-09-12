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Талибы объявили о новых правилах для женщин в университетах

«Талибан» обязал студенток носить исламскую одежду для защиты «исторических ценностей»
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Фото: Reuters

Афганские студентки будут обязаны носить исламскую одежду и обучаться в отдельных от мужчин группах ради «защиты национальных и исторических ценностей». Об этом пишет Associated Press со ссылкой на нового министра образования Афганистана Абдулу Баки Хаккани.

По его словам, движение «Талибан» (признанно в России террористической организацией) не желает возвращаться к радикальным порядкам, которые были установлены 20 лет назад, однако намерен обеспечить соблюдение религиозных норм и принципов в университетах страны. «Мы не позволим мальчикам и девочкам учиться вместе», — объявил Хаккани.

Министр отметил, что женщины также будут должны полностью покрывать свое тело, однако не уточнил, следует ли им при этом закрывать и лица. Он добавил, что талибы также намерены внести серьезные коррективы в содержание образовательных программ. Новые правила будут направлены на создание «разумной исламской образовательной программы», которая бы позволила выпускникам стать конкурентоспособными по отношению к студентам из других стран.

Ранее стало известно, что талибы так и не решились вводить запрет на занятие спортом для женщин. Председатель Совета по крикету Афганистана Азизулла Фазли выразил надежду на то, что спортсменкам вскоре выдадут разрешение на участие соревнованиях, которые должны состояться в ближайшее время.

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