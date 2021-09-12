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Талибы не решились запрещать женщинам заниматься спортом

«Талибан» пока не принял решения, стоит ли запрещать женщинам заниматься спортом
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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России) пока не принял решения относительно того, стоит ли запрещать женщинам заниматься спортом и участвовать в международных состязаниях. Об этом рассказал председатель Совета по крикету Афганистана Азизулла Фазли, его цитирует TOLO News.

Спортсмен убежден: то, что талибы еще не решились на такие запреты, дает надежду на участие афганских спортсменок в ряде соревнований, которые должны пройти в ближайшее время.

После того как боевики захватили власть в стране в середине августа, они ввели ряд запретов, распространяющихся на женщин. Так, представитель движения Сайед Зекрулла Хашими заявил, что талибы отказываются принимать женщин в правительство Афганистана.

До этого заместитель главы соответствующей комиссии талибов Ахмадулла Васик отметил, что ислам позволяет женщинам выходить из дома только по необходимости. Поэтому афганкам стоит запретить играть в крикет, поскольку занятия спортом не являются необходимостью.

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