Эвакуация женщин из Афганистана провалилась из-за спящего талиба

Попытка эвакуации музыкантов Оркестра Зохра, известного также как Афганский женский оркестр, и сотрудников Национального института музыки Афганистана провалилась из-за отказа боевиков движения «Талибан» (организация запрещена в России) разбудить своего командира в аэропорту Кабула. Об этом сообщает The Walt Street Journal (WSJ).

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По данным издания, США заявили о готовности помочь музыкантам покинуть страну через кабульский аэропорт, это решение поддержали американские политики и военные, а также команда бывших сотрудников службы безопасности и разведки. Музыкантов, их семьи и преподавателей посадили в автобусы и привезли в аэропорт.

План сорвался из-за того, что на контрольно-пропускном пункте в аэропорту талибы не захотели будить спящего командира для того, чтобы получить разрешение на эвакуацию.

В оркестре играют девушки от 13 до 20 лет из приюта в Кабуле, они исполняют смесь традиционной афганской музыки и западной классики.

Ранее сообщалось, что талибы позволят 200 американцам, а также гражданам других стран покинуть Афганистан. Они разрешат иностранцам, оставшимся после завершения эвакуации улететь чартерными рейсами. Отправление самолетов может состояться уже 9 сентября. По словам источника, об этом с террористами договорился спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.