Мир
 
Последние новости
Россиянам раскрыли порядок действий при ошибках в начислении пенсий
Россиянина трижды по ошибке оштрафовали за нарушения в московском метро 
Архитектор и свидетель теракта 9/11 назвал причину обрушения небоскребов
Дэниэл Рэдклифф назвал свой любимый фильм о Гарри Поттере
Взрыв газа обрушил стену двухэтажного дома в российском городе
Пентагон ответил на обвинения в атаке сотрудника американской НКО вместо боевика
Названы условия для переноса отпуска на следующий год
На Украине решили найти виноватых в провале космических программ
Раскрыты последствия полного отказа от яиц
Новости партнеров
Прослушать новость

Эвакуация женщин из Афганистана провалилась из-за спящего талиба

WSJ: эвакуация женщин из Афганистана провалилась из-за отказа талибов будить командира
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Попытка эвакуации музыкантов Оркестра Зохра, известного также как Афганский женский оркестр, и сотрудников Национального института музыки Афганистана провалилась из-за отказа боевиков движения «Талибан» (организация запрещена в России) разбудить своего командира в аэропорту Кабула. Об этом сообщает The Walt Street Journal (WSJ).

По данным издания, США заявили о готовности помочь музыкантам покинуть страну через кабульский аэропорт, это решение поддержали американские политики и военные, а также команда бывших сотрудников службы безопасности и разведки. Музыкантов, их семьи и преподавателей посадили в автобусы и привезли в аэропорт.

План сорвался из-за того, что на контрольно-пропускном пункте в аэропорту талибы не захотели будить спящего командира для того, чтобы получить разрешение на эвакуацию.

В оркестре играют девушки от 13 до 20 лет из приюта в Кабуле, они исполняют смесь традиционной афганской музыки и западной классики.

Ранее сообщалось, что талибы позволят 200 американцам, а также гражданам других стран покинуть Афганистан. Они разрешат иностранцам, оставшимся после завершения эвакуации улететь чартерными рейсами. Отправление самолетов может состояться уже 9 сентября. По словам источника, об этом с террористами договорился спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Талибы позволят покинуть Афганистан гражданам других стран
Госдеп США вступил с талибами в переговоры по авиаперелетам
США оставили в Кабуле работавших на американское посольство афганцев