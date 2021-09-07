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Госдеп США вступил с талибами в переговоры по авиаперелетам

Глава Госдепартамента Блинкен: США ведут переговоры с талибами по поводу авиаперелетов
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Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Госдепартамент вступил в переговоры с представителями движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), чтобы добиться дополнительных авиаперелетов из Кабула для тех, кто хочет покинуть страну. Об этом сообщает US News.

По словам дипломата, талибы ранее заверили США, что позволят улететь всем, у кого должным образом оформлены документы, и американская сторона лишь добивается выполнения этого обещания.

Госсекретарь оценил число американских граждан, которых требуется вывезти из Афганистана, как «примерно 100». Ранее в Госдепе говорили о 100-200 американцах на территории страны. Блинкен рассказал об этом на совместной пресс-конференции с представителями Катара, куда он прилетел вместе с главой Минобороны Ллойдом Остином для официальной встречи. Отмечается, что США работает с арабскими странами, чтобы распределить беженцев из Афганистана.

6 сентября сообщалось, что талибы на несколько дней задержали самолеты, на борту которых находились сотни людей, пытавшихся покинуть Афганистан. Речь идет о четырех воздушных судах, которые должны были вывезти беженцев из аэропорта города Мазари-Шариф на севере страны.

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