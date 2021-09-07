У входа в посольство США в Кабуле нарисовали флаг «Талибана»

Репортер The Guardian: флаг «Талибана» нарисовали у входа в посольство США в Кабуле

Крупное изображение флага радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) появилось у входа в американское посольство в столице Афганистана. Об этом сообщает репортер издания The Guardian Эмма Грэм-Гаррисон в Twitter.

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«Вход в (бывшее?) посольство США в Кабуле сегодня. Поверх настенных росписей недавно нарисовали гигантский флаг "Талибана"», — отметила Грэм-Гаррисон. Она приложила к публикации фотографию здания дипведомства. Флаг движения почти полностью занимает одну из стен.

Как пишет New York Post, изображение флага движения — это провокация. Издание подчеркивает, что здание посольства обычно считается собственностью государства, дипмиссия которого там работает. Однако Госдепартамент США отклонил просьбу талибов о продолжении работы дипведомства после вывода военного контингента и перевез дипломатов в Доху.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен даст показания о выводе американских военных из Афганистана перед комитетом Сената по международным отношениям. Заседание с его участием пройдет 14 сентября. Целью слушаний станет выяснение причин неподготовленности Госдепартамента к непредвиденным обстоятельствам в ходе эвакуации из Кабула.