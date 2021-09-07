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Госсекретарь США даст показания по Афганистану перед Сенатом

Госсекретарь США Энтони Блинкен даст показания перед Сенатом о выводе войск из Афганистана
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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
Фото: Olivier Douliery/ Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен даст показания о выводе американских военных из Афганистана перед Сенатом. Об этом сообщает The Hill.

По информации издания, дипломат предстанет перед комитетом Сената по международным отношениям для дачи свидетельских показаний о выводе военного контингента США с афганской территории. Заседание с его участием пройдет 14 сентября. Отмечается, что целью слушаний станет выяснение причин неподготовленности Госдепартамента к непредвиденным обстоятельствам в ходе эвакуации из Кабула.

Демократ Роберт Менендес, возглавляющий комитет, заявил, что госструктура рассмотрит безуспешные переговоры бывшего президента США Дональда Трампа с движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) и неудачную операцию по выводу американских войск, которую координировала администрация действующего лидера страны Джо Байдена. «Комитет будет добиваться полного учета этих недостатков, а также оценки того, почему афганские национальные силы обороны и безопасности сдались так быстро», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что власти США не эвакуировали из Афганистана около двух тысяч местных жителей, работавших на американское посольство в Кабуле, и членов их семей. Среди тех, кого не смогли эвакуировать, оказались, в том числе, студенты и выпускники афганского университета, претенденты на получение специальных американских иммиграционных виз, а также сотни бывших бойцов спецподразделений республики, сражавшихся на стороне США.

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