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Талибы позволят покинуть Афганистан гражданам других стран

Reuters: талибы разрешат 200 американцам и гражданам других стран уехать из Афганистана
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Фото: Reuters

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) позволит 200 американцам, а также гражданам других стран покинуть Афганистан. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источника.

По информации агентства, талибы разрешат иностранцам, оставшимся после завершения эвакуации улететь чартерными рейсами. Отправление самолетов может состояться уже 9 сентября. По словам источника, об этом с террористами договорился спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

7 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Госдеп вступил в переговоры с талибами, чтобы они позволили организовать дополнительные авиаперелеты для эвакуации оставшихся в Афганистане американцев. Блинкен оценил количество оставленных на афганской территории сограждан в 100-200 человек.

6 сентября стало известно, что Белый дом оставил в Кабуле около двух тысяч афганцев, работавших на посольство США. Как сообщается, некоторые из них проработали на американцев более десяти лет. Помимо подрядчиков диппредставительства, США также не предоставили эвакуацию сотням бывших бойцов спецподразделений, воевавших бок о бок с американскими солдатами.

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