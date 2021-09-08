Блинкен высказался об участии США в побеге президента Афганистана

США не участвовали в организации побега экс-президента Афганистана Ашрафа Гани из Кабула. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью афганскому телеканалу TOLOnews.

Дипломат заверил, что общался с афганским лидером за день до того, как тот сбежал из страны. По словам Блинкена, Гани был готов бороться с боевиками «Талибана» (запрещенная в РФ организация) до конца. «Мы о работе, которая была проведена в Дохе, передаче власти. В случае, если это не увенчается успехом, как Гани сказал, он готов бороться до смерти», —высказался он.

8 сентября Гани выпустил заявление, в котором рассказал, что решение покинуть Афганистан было самым тяжелым в его жизни. По словам экс-президента, он уехал из Кабула, чтобы не допустить уличных боев и кровопролития, как это случилось в 1990-х годах, когда шла Гражданская война.

15 августа Гани сбежал из Кабула в столицу Арабских Эмиратов Абу-Даби. Это случилось, когда талибы вошли в Кабул и двинулись к дворцу президента. По некоторым данным, Гани украл большую сумму денег из афганского бюджета перед побегом.