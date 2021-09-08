Решение покинуть Кабул оказалось самым трудным в жизни президента Афганистана

Решение покинуть Кабул было самым трудным в жизни экс-президента Афганистана Ашрафа Гани. Об этом он написал в своем заявлении, опубликованном в Twitter.

«Я был уверен, что это единственный способ не допустить применения оружия, спасти Кабул и его шесть миллионов жителей», — признался Гани. Как и ранее, бывший лидер страны рассказал, что 15 августа, когда боевики «Талибана» (запрещенная в РФ организация) были на подступах к столице, уехать из президентского дворца ему посоветовала охрана.

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По его словам, это было нужно, чтобы не допустить кровопролития и уличных боев, как это было во время гражданской войны в 1990-х годах. Гани попросил прощения у афганского народа за то, что «все закончилось такой трагедией». «Я приношу извинения афганскому народу, что не мог сделать так, чтобы все закончилось иначе», — написал экс-президент.

Он также заверил, что до конца жизни его будет вести приверженность народу Афганистана. Также в заявлении Гани пообещал в ближайшем будущем сообщить подробности своего отъезда и призвал провести аудит по обвинениям в краже средств из афганского бюджета.

15 августа президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул Афганистан, пока талибы входили в Кабул. Позже появилась информация о том, что он похитил большую сумму из бюджета республики, при том что часть денег пришлось оставить в аэропорту. Через несколько дней после бегства выяснилось, что Гани находится в столице ОАЭ Абу-Даби.

