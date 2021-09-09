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Блинкен призвал страны к единству в отношении политики афганского правительства

Госсекретарь США Блинкен: талибы должны заслужить международное признание
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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
Фото: Olivier Douliery / Pool / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал мировое сообщество к единому подходу в деле смягчения потенциального гуманитарного кризиса и привлечения ответственности «Талибана» (запрещено в России) за борьбу с терроризмом. С соответствующим заявлением он выступил на виртуальной встрече представителей ряда стран по Афганистану, передает «Интерфакс».

Участие в мероприятии приняли представители 22 стран, а также НАТО, ЕС и ООН. Блинкен подчеркнул, что боевики движения должны заслужить международное признание. По его словам, все участники встречи придерживаются одинаковой позиции в отношении афганского правительства. Все они также согласились с тем, что важно сохранять единство в неизменной поддержке народа Афганистана.

Помимо этого госсекретарь США потребовал, чтобы талибы обеспечили безопасный проезд для иностранных граждан и афганцев, которые хотят уехать из страны, и обеспечили формирование инклюзивного правительства. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты «будут продолжать использовать экономические, дипломатические и политические инструменты» для поддержки прав афганского народа, и для обеспечения того, чтобы Афганистан не стал безопасным убежищем для терроризма.

Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен назвал условия сотрудничества США и талибов. К их числу он отнес обеспечение свободного передвижения по Афганистану, соблюдение прав афганского народа, а также созыв инклюзивного правительства. Он также отмечал, что американские власти будут выстраивать отношения с «Талибаном», исходя из действий движения, а не голословных высказываний.

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