Франция обвинила талибов во лжи и отказалась признавать их правительство

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил движение «Талибан» (запрещено в России) во лжи. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, талибы заявляли, что позволят некоторым иностранцам и афганцам свободно покинуть Афганистан, а также говорили об инклюзивном и представительном правительстве, однако не сдержали своих обещаний. Министр подчеркнул, что Франция отказывается признавать правительство «Талибана» и не будет иметь никаких отношений с ним.

Ранее представитель «Талибана» Сайед Зекрулла Хашими заявил, что талибы отказываются принимать женщин в правительство Афганистана. По его словам, женщины не займут ни одной должности в новом правительстве, поскольку их задача заключается в том, чтобы рожать детей и давать им образование.