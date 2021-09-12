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Франция обвинила талибов во лжи и отказалась признавать их правительство

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан: Париж отказывается признавать правительство «Талибана»
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Фото: WANA NEWS AGENCY / Reuters

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил движение «Талибан» (запрещено в России) во лжи. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, талибы заявляли, что позволят некоторым иностранцам и афганцам свободно покинуть Афганистан, а также говорили об инклюзивном и представительном правительстве, однако не сдержали своих обещаний. Министр подчеркнул, что Франция отказывается признавать правительство «Талибана» и не будет иметь никаких отношений с ним.

Ранее представитель «Талибана» Сайед Зекрулла Хашими заявил, что талибы отказываются принимать женщин в правительство Афганистана. По его словам, женщины не займут ни одной должности в новом правительстве, поскольку их задача заключается в том, чтобы рожать детей и давать им образование.

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