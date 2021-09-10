Талибы разорвали отношения с террористами ради дружбы с Китаем

Представители движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) разорвали отношения с «Исламским движением Восточного Туркестана» (террористическая организация китайских уйгуров — прим. «Ленты.ру») и прогнали его боевиков из Афганистана ради укрепления дружбы с Китаем. Об этом представитель талибов Сухейль Шахин рассказал в интервью китайской газете Global Times.

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По его словам, талибы прогнали уйгурских радикалов, поскольку «никому не следует использовать Афганистан против других стран, включая соседние». «Мы не позволим террористам проводить учения на нашей территории, не позволим собирать средства для тех, кто намерен осуществлять чужие внешнеполитические программы. Мы не допустим, чтобы Афганистан превращался в центр вербовки террористов», — заявил Шахин.

Он добавил, что разрыв отношений с террористами пойдет на пользу развитию страны. При этом представитель талибов отказался отвечать на вопрос о том, готово ли движение выдавать уйгуров китайскому правительству в том случае, если из Пекина поступит подобный запрос.

Китай неоднократно просил, чтобы «Талибан» разорвал связи с «Исламским движением Восточного Туркестана» в обмен на поддержку со стороны КНР. Министр иностранных дел КНР Ван И еще в июле призывал талибов избегать сотрудничества с уйгурами.