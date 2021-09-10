Постпред Афганистана призвал СБ ООН оценить нарушения прав человека в его стране

Постоянный представитель Афганистана при ООН Гулям Исхакзай на заседании Совета Безопасности призвал ООН отправить в страну миссию, чтобы оценить масштабы нарушения Талибаном (террористическая ороганизация, запрещена в России) прав человека. Его слова приводит РИА Новости.

Он выразил мнение, что с прошлого заседания Совбеза талибы продолжили нарушать права человека в Афганистане, что усугубило гуманитарный кризис. Он также сообщил о зверствах талибов, «совершенных при поддержке иностранных боевиков-террористов и иностранных военных и разведактивов», а также о казнях и гуманитарной блокаде, устроенных талибами.

Виновников он потребовал привлечь к ответственности.

Исхакзай также призвал СБ ООН не признавать какую-либо власть в стране до тех пор, пока не будет сформировано инклюзивное правительство, сформированное на основе свободной воли народа.

Ранее Совет безопасности ООН потребовал от захватившего власть в Афганистане радикального исламского движения «Талибан» («запрещено в России») разорвать все связи с террористическими орагнизациями. В противном случае стране пообещали санкции и изоляцию.

15 августа талибы без боя взяли Кабул и объявили о полном контроле над территорией Афганистана. Президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал в ОАЭ. Сейчас «Талибан» формирует новое правительство, в которое уже вошел экс-президент Афганистана Хамид Карзай.