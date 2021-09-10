В США оценили возможность прямых переговоров с талибами

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс оценил возможность прямых переговоров госсекретаря США Энтони Блинкен с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время Блинкен не планирует проводить прямых переговоров с талибами. «Мы пока еще не пришли к этому. Нам предстоит увидеть, произойдет ли это. У нас есть другие подходящие каналы коммуникации», — сказал Прайс.

Ранее глава аппарата Белого дома Рон Клейн оценил возможность признания власти «Талибана» в Афганистане. По его словам, это произойдет не в скором времени. «Не знаю, признаем ли мы когда-либо их правительство», — заключил Клейн.

В августе Блинкен назвал условия сотрудничества США и талибов. К их числу он отнес обеспечение свободного передвижения по Афганистану, соблюдение прав афганского народа, а также созыв инклюзивного правительства.

