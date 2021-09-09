В Афганистане мужчина решил продать одну из дочерей ради спасения семьи

Житель Афганистана по имени Мир Назир решил продать свою 4-летнюю дочь, чтобы спасти семью от голода. Об этом пишет издание The Times.

«Я получил предложение от владельца магазина, он бездетный. Он предложил 20 тысяч афгани (около 236 долларов), чтобы моя дочь Сафия жила с ним и работала в его магазине. Но я не могу продать дочь за такую низкую цену, так что я попросил 50 тысяч афгани (около 590 долларов США)», — рассказал мужчина. По его словам, он не готов отдавать своего ребенка, однако у него якобы нет выбора.

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Назир пояснил, что раньше работал в полиции в городе Газни, но лишился дохода и сбежал в Кабул вместе с женой и пятью детьми. Затем к власти пришло движение «Талибан» (запрещено в РФ как террористическое), и мужчина лишился надежды на то, что сможет прокормить семью.

Из-за нестабильной ситуации, возникшей после прихода талибов к власти, многие афганцы действительно испытывают финансовые трудности. Активы страны заморожены, банки закрыты, а критически важная иностранная помощь прекратилась. Эксперты предсказывают, что без поддержки международного сообщества всеобъемлющий кризис начнется в ближайшие недели.

Национальная валюта афгани резко упала до 83,5013 за доллар после 15 августа — в тот день «Талибан» захватил Кабул. Позднее курс потерял смысл, поскольку стало невозможно переводить деньги в Афганистан или из него. Две работавшие на рынке компании, Western Union и MoneyGram, прекратили операции в государстве, а США перестали поставлять доллары в страну.

