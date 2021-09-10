Талибы убили брата самопровозглашенного президента Афганистана

Боевики «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) пленили, а затем убили брата исполняющего обязанности президента Афганистана Амруллы Салеха. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает РИА Новости.

Отмечается, что по словам другого собеседника агентства из провинции Панджшер, родственник Салеха Роулла (Rohullah Saleh) скончался еще несколько дней назад в ходе боев с талибами.

Ранее афганский посол в Таджикистане Мохаммад Захир Акбар сообщил, что вице-президент Амрулла Салех вернулся в Панджшер и в настоящий момент исполняет обязанности президента Афганистана. Захир Акбар напомнил, что статус Салеха как и.о. главы государства подтверждает афганская конституция.

15 августа талибы без боя взяли Кабул и заявили о полном контроле над территорией Афганистана. Президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал в ОАЭ.

7 сентября талибы объявили состав нового правительства. При этом пресс-секретарь «Талибана» Забиулла Муджахид уточнил, что объявленный им состав правительства имеет временный статус, все члены кабинета фактически — исполняющие обязанности на своих постах.