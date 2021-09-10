Мир
 
Последние новости
Главу МЧС Зиничева похоронили в Петербурге
Черногория ужесточила правила въезда для привитых туристов
Россиянин напал на беременную продавщицу «Дикси» и разбил о ее голову арбуз 
В Москве завели дело после смерти пенсионерки и внучки от отравления арбузом
Названы города России с самым грязным воздухом
Крупный банк изменил название ради ускорения темпов вакцинации
Раскрыта причина «протекающего потолка» в самолетах
Пережившая травлю в школе девушка нашла необычный способ ответить обидчикам
В Великобритании выбрали лучший альбом года
На Украине рассказали про срыв плана по уничтожению Крымского моста
Новости партнеров
Прослушать новость

Талибы убили брата самопровозглашенного президента Афганистана

РИА Новости: талибы убили брата исполняющего обязанности президента Афганистана Салеха
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Боевики «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) пленили, а затем убили брата исполняющего обязанности президента Афганистана Амруллы Салеха. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает РИА Новости.

Отмечается, что по словам другого собеседника агентства из провинции Панджшер, родственник Салеха Роулла (Rohullah Saleh) скончался еще несколько дней назад в ходе боев с талибами.

Ранее афганский посол в Таджикистане Мохаммад Захир Акбар сообщил, что вице-президент Амрулла Салех вернулся в Панджшер и в настоящий момент исполняет обязанности президента Афганистана. Захир Акбар напомнил, что статус Салеха как и.о. главы государства подтверждает афганская конституция.

15 августа талибы без боя взяли Кабул и заявили о полном контроле над территорией Афганистана. Президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал в ОАЭ.

7 сентября талибы объявили состав нового правительства. При этом пресс-секретарь «Талибана» Забиулла Муджахид уточнил, что объявленный им состав правительства имеет временный статус, все члены кабинета фактически — исполняющие обязанности на своих постах.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Глава британской разведки заявил о «моральном подъеме» террористов
Посол Афганистана в Таджикистане рассказал о ситуации в Панджшере
Талибам сдались 100 бойцов сопротивления
Противники «Талибана» объявили о контроле над большей частью Панджшера