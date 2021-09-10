Глава британской разведки заявил о «моральном подъеме» террористов

Победа боевиков радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане придала смелости террористам в Великобритании и во всем мире. Такое мнение высказал глава британской разведки MI5 Кен Маккаллум, передает «Би-би-си».

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Маккаллум призвал жителей Соединенного Королевства к бдительности на фоне роста террористической угрозы. По его словам, триумф талибов поспособствовал моральному подъему членов других террористических группировок.

Глава разведслужбы рассказал, что за последние четыре года правоохранительные органы Великобритании сорвали 31 нападение на поздней стадии. Среди организаторов атак были, преимущественно, исламисты, а также крайне правые террористы. «Нет сомнений в том, что события в Афганистане воодушевили некоторых из этих экстремистов, и поэтому MI5 уделяет внимание именно этим видам рисков, а также ряду других угроз», — заявил он.

Ранее Совет безопасности ООН потребовал от «Талибана» разорвать все связи с террористическими организациями. Эксперты заключили, что без поддержки международного сообщества всеобъемлющий кризис в Афганистане начнется в ближайшие недели, поскольку в настоящее время активы страны заморожены, банки закрыты, а критически важная иностранная помощь прекращена.