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Талибы опровергли сообщения об инаугурации кабмина в годовщину атак 11 сентября

Талибы отменили инаугурацию нового правительства Афганистана, назначенную на 11 сентября
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Фото: Reuters

Сообщения о том, что инаугурация нового кабмина Афганистана пройдет 11 сентября, в 20-летнюю годовщину терактов в США, не соответствуют действительности. Об этом заявил член комиссии «Талибана» (организация, признанная террористической и запрещенная в РФ) по культуре Инамуллах Самангани в своем Twitter.

По словам Самангани, инаугурацию нового правительства отменили несколько дней назад. Часть кабмина, состав которого был объявлен ранее, уже приступила к работе.

Среди стран, приглашенных на планировавшуюся церемонию, были Россия, Китай, Турция, Пакистан, Иран и Катар.

11 сентября 2001 года террористы направили два лайнера в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а третий — в здание Пентагона в Вашингтоне. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России). Ради борьбы с террористической угрозой Вашингтон ввел свои войска в Афганистан.

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