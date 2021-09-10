Кремль отказался участвовать в инаугурации нового правительства Афганистана

Пресс-секретарь Кремля Песков: РФ не будет участвовать в инаугурации правительства талибов

Россия не будет участвовать в инаугурации сформированного талибами (движение запрещено в России) нового правительства Афганистана ни в каком качестве. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в пятницу, 10 сентября.

По его словам, пока неизвестно, как будет развиваться ситуация в Афганистане в отношении террористической и наркотической угроз.

«Именно поэтому мы говорим, что нам важно понять, какие будут первые и последующие шаги нынешнего руководства Афганистана», — подчеркнул Песков.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия будет представлена на инаугурации нового правительства Афганистана на уровне послов.