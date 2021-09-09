Путин предупредил о последствиях «экспериментов» в Афганистане

Авторы экспериментов в Афганистане ретировались, поэтому расхлебывать приходится всему мировому сообществу. О последствиях ситуации в стране предупредил президент России Владимир Путин, слова которого приводит «Интерфакс».

В рамках саммита БРИКС глава государства заявил, что нынешний виток кризиса в Афганистане — это прямое следствие безответственных попыток навязать извне чужие ценности, а также построить так называемые «демократические структуры», не учитывая исторические и национальные особенности других стран.

По словам Путина, все это оборачивается только дестабилизацией и, в результате, хаосом. Авторы данных экспериментов ретируются, бросив, в том числе, даже своих подопечных «на произвол судьбы». Он отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы остановить поток миграции. Необходимо, чтобы афганцы могли мирно и достойно жить на своей родине, заключил глава государства.

8 сентября стало известно, что Москва приняла приглашение посетить инаугурацию нового правительства Афганистана. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, Россия будет представлена на церемонии на уровне послов.