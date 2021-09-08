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Россия приняла приглашение талибов на инаугурацию нового правительства

Спикер Совфеда Матвиенко: Россия будет представлена на инаугурации правительства талибов
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Фото: Reuters

Москва приняла приглашение посетить инаугурацию нового правительства Афганистана, сформированного радикальным движением «Талибан» (запрещено в России). Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает в среду, 8 сентября, РИА Новости.

По ее словам, Россия будет представлена на инаугурации нового правительства страны на уровне послов.

Ранее 8 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не планирует проведение переговоров с новым правительством Афганистана, сформированным движением «Талибан».

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