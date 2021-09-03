Путин заявил о катастрофе в Афганистане после вывода войск США

Ситуацию, которая сложилась в Афганистане после вывода оттуда войск США, можно назвать катастрофой. Об этом в пятницу, 3 сентября, заявил президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

«Это, конечно, сейчас очень удобный случай, для того чтобы "оттоптаться" на том, что произошло в Афганистане, и на американской политике. Действительно, это катастрофа, и это правда. Это не мои слова, это слова самих американских аналитиков», — отметил президент.

Он пояснил, что итоги афганской кампании США можно считать катастрофой, поскольку на нее за все годы американскими властями было направлено более 1,5 триллиона долларов, при этом результат оказался нулевым. Кроме того, учитывая огромное число оставленных Вашингтоном в Афганистане союзников, можно говорить и о гуманитарной катастрофе, считает Путин.

Президент также подчеркнул, что пример Афганистана в очередной раз продемонстрировал, что демократию нельзя насаждать насильственными методами извне. По мнению российского лидера, если она будет необходима народу, он сам придет к ней.