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Россотрудничество оценило готовность начать работу в Афганистане

Руководитель Россотрудничества Примаков: агентство начнет работу в Афганистане
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Евгений Примаков
Евгений Примаков
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков оценил готовность агентства начать работу в Афганистане. Его слова в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) передает РИА Новости.

По словам Примакова, работа в этой стране начнется, как только позволят условия. Он также подчеркнул, что разговоров об этом с представителями «Талибана» (движение запрещено в России) не ведется. «В контакте с новыми властями, об этом официально известно, находится наше посольство», — пояснил он.

При этом руководитель Россотрудничества отметил, что дипломаты контактируют по политическим вопросам, в которые тема работы представительства может не входить. «Я предполагаю, что как только пыль уляжется и ситуация в области безопасности там станет более предсказуемой и понятной, мы готовы возобновить работу центра», — заключил Примаков.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что представители радикального движения «Талибан» дали гарантии безопасности российским дипломатам в столице Афганистана Кабуле.

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