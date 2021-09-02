Мир
 
Последние новости
В России увеличится размер материнского капитала
Родителям российских школьников дали советы по эффективной подготовке уроков
Британские медики выявили симптомы COVID-19 у детей спустя месяцы после лечения
Породивший любимую криптовалюту Маска мем продан за миллионы долларов
Часто путешествующая россиянка рассказала о нелюбимых нациях соотечественников
Дерматолог посоветовала россиянкам менять косметику раз в три месяца
Еврейская свадьба в центре Москвы попала на фото и обрадовала россиян 
Власти США назвали «Талибан» плохим примером для американских экстремистов
Мужчина погиб из-за крупного улова на рыбалке
Новости партнеров
Прослушать новость

В США заявили о провале Байдена в завершении конфликта в Афганистане

RT: американские сенаторы раскритиковали политику президента Байдена в Афганистане
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Alex Burnett / Reuters

Американские сенаторы-республиканцы Марко Рубио, Рой Блант и Бен Сасс направили письмо президенту США Джо Байдену, в котором критикуется его политика в Афганистане. Об этом сообщает RT.

По мнению политиков, прекращение поддержки афганских военных со стороны Вашингтона привело к захвату власти в стране «Талибаном» (террористическая группировка, запрещена в России). Конгрессмены заявили, что политический курс администрации нынешнего президента показывает «абсолютное непонимание динамики конфликта», в результате чего 20-летний конфликт завершился провалом.

Авторы письма уверены, что «быстрый захват власти был полностью предсказуем и предотвратим». Так, многие в конгрессе предупреждали об этом не один месяц. «Значит, ни вы, ни ваши советники не должны были удивляться результатам вашего решения о поспешном выводе войск», — говорится в письме.

Также сенаторы полагают, что решение о выводе военных США привело к «ужасным условиям», в которых американские военные и их афганские партнеры стали уязвимыми для террористических атак. По мнению авторов обращения, возлагать вину за катастрофу на афганскую сторону — «возмутительно и глубоко оскорбительно».

31 августа глава Центрального командования Вооруженных сил США (USCENTCOM), в зону ответственности которого входит Ближний Восток, генерал Кеннет Маккензи заявил, что последний американский солдат покинул Афганистан. США полностью завершили свое военное присутствие в стране 30 августа.

«Талибан» 15 августа объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Также талибы анонсировали скорое создание Исламского Эмирата Афганистан.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Байден обратился к нации в связи с выводом войск США из Афганистана
Байден назвал выход США из Афганистана «невероятно успешной миссией»
США закончили 20-летнюю операцию в Афганистане