В США заявили о провале Байдена в завершении конфликта в Афганистане

Американские сенаторы-республиканцы Марко Рубио, Рой Блант и Бен Сасс направили письмо президенту США Джо Байдену, в котором критикуется его политика в Афганистане. Об этом сообщает RT.
По мнению политиков, прекращение поддержки афганских военных со стороны Вашингтона привело к захвату власти в стране «Талибаном» (террористическая группировка, запрещена в России). Конгрессмены заявили, что политический курс администрации нынешнего президента показывает «абсолютное непонимание динамики конфликта», в результате чего 20-летний конфликт завершился провалом.
Авторы письма уверены, что «быстрый захват власти был полностью предсказуем и предотвратим». Так, многие в конгрессе предупреждали об этом не один месяц. «Значит, ни вы, ни ваши советники не должны были удивляться результатам вашего решения о поспешном выводе войск», — говорится в письме.
Также сенаторы полагают, что решение о выводе военных США привело к «ужасным условиям», в которых американские военные и их афганские партнеры стали уязвимыми для террористических атак. По мнению авторов обращения, возлагать вину за катастрофу на афганскую сторону — «возмутительно и глубоко оскорбительно».
31 августа глава Центрального командования Вооруженных сил США (USCENTCOM), в зону ответственности которого входит Ближний Восток, генерал Кеннет Маккензи заявил, что последний американский солдат покинул Афганистан. США полностью завершили свое военное присутствие в стране 30 августа.
«Талибан» 15 августа объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Также талибы анонсировали скорое создание Исламского Эмирата Афганистан.