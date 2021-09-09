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Кремль ответил на вопрос о выборе талибами 11 сентября датой инаугурации кабмина

Кремль не стал комментировать выбор 11 сентября датой инаугурации правительства талибов
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Фото: Алексей Никольский / Reuters

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать выбор талибами (запрещенное в России движение) 11 сентября в качестве даты инаугурации сформированного ими правительства. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщает РИА Новости.

«Мы как подавляющее большинство стран мира предпочитаем внимательно следить за тем, какие будут первые шаги этого нового руководства», — отметил он.

Накануне, 8 сентября, сообщалось, что Москва приняла приглашение посетить инаугурацию нового правительства Афганистана. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, Россия будет представлена на церемонии на уровне послов.

11 сентября 2001 года в нескольких городах США произошла серия крупных терактов, совершенных членами террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России). В ответ на это Вашингтон ввел свои войска в Афганистан.

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