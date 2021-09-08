В России оценили риски повторения терактов по сценарию атак 11 сентября

Несмотря на то, что возможность таких масштабных террористических актов, как 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, на сегодняшний день, по крайней мере, на территории России, практически отсутствует, скрытые ячейки таких группировок как «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России), по-прежнему сохраняются. Потому силовым структурам необходимо сохранять бдительность, особенно после событий в Афганистане. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал бывший сотрудник Министерства обороны, капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Дандыкин отметил, что сегодня усилиями государства, политиков и силовых структур риски повторения терактов, сопоставимых по масштабам с подрывом башен-близнецов, практически отсутствуют. Однако существующие ячейки террористических группировок по-прежнему представляют опасность и требуют тщательного наблюдения.

«Долгое время у нас были проблемы с терроризмом, например, в Дагестане, но сегодня они разрешены. Тем не менее, все еще сохраняются ячейки ИГ, по которым наносятся точечные удары. Все же после таких трагедий, как Норд-Ост, Буденновск, спецслужбы не могут допустить их повторения, — оценил эксперт. — Конечно, какие-то небольшие группировки продолжают всплывать, но это уже точечная работа, проводящаяся с помощью агентурных мероприятий, опыт в этой части у нас достаточно велик».

Большое беспокойство у многих вызывают события в Афганистане, в результате которых на свободе оказались представители множества радикальных исламистских, террористических группировок. По словам Дандыкина, эта проблема уже прорабатывается, приняты все необходимые меры по укреплению границ, проведены учения.

«После этой заварухи с уходом из страны американцев, мы провели учения на границах стран ОДКБ с привлечением таджикской, узбекской армий. То есть предварительно, несмотря на все миролюбивые заявления талибов ("Талибан" — террористическая группировка, запрещена в России), мы усилили границы, использовали огромный опыт и нарастили бдительность по всем направлениям», — заявил Дандыкин.

Военный эксперт также обратил внимание на то, что опыт противостояния терроризму накопили и сами жители страны: никто не подходит к подозрительным пакетам, не трогает забытые вещи. Даже бесконечно ошибаясь, люди сообщают о подозрительных лицах сотрудникам правоохранительных органов, защищая свою безопасность, заметил Дандыкин.

«За 30 лет существования терроризма на территории нашей страны люди накопили уже генетический опыт борьбы с ним. Россия пережила тяжелейшие трагедии, простилась с огромным числом жертв. Мы, как никто, понимаем ту беду, с которой столкнулись США 11 сентября 2001 года», — резюмировал собеседник «Ленты.ру».

11 сентября 2001 года члены «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в России) захватили четыре пассажирских самолета, совершили атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона, еще один лайнер упал в поле в штате Пенсильвания. В результате терактов, которые позже стали называть 9/11, погибли почти три тысячи человек, более шести тысяч были ранены.