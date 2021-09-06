Назван неожиданный эффект от атаки на башни-близнецы

Американский архитектор Даниэль Либескинд назвал неожиданный эффект, который оказала террористическая атака на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Произошедшее изменило отношение людей к архитектуре, сообщает Dezeen.

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По словам Либескинда, после теракта в архитектуре все изменилось, возросло влияние общественности. «Это оказало влияние в том смысле, что люди поняли, что большие проекты предназначены не только для частного развития, они принадлежат гражданам. Я думаю, это дало людям ощущение, что архитектура важна», — пояснил эксперт.

Архитектор добавил, что после атак общественность думала, что коммерческий район Нижний Манхэттен, где располагались башни, придет в упадок. Прогнозировалось, что офисы переедут в штаты Нью-Джерси или Коннектикут, а в Нью-Йорке перестанут строить высокие здания, так как люди якобы больше не хотели там находиться. Однако этого не произошло. Либескинд уточнил, что «Нью-Йорк — это про высокие здания, так было всегда».

Либескинд сравнил последствия атаки с пандемией COVID-19, когда прогнозировалось исчезновение густонаселенных городов и офисов. Однако, по словам специалиста, люди всегда будут возвращаться в города.

11 сентября 2001 года члены «Аль-Каиды» (запрещена в России), захватили четыре пассажирских самолета, совершили атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона, еще один лайнер упал в поле в штате Пенсильвания. В результате терактов, которые позже стали называть 9/11, погибли почти три тысячи человек, более шести тысяч были ранены.