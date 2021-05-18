Внезапно накренившийся небоскреб в Китае попал на видео

В китайском Шэньчжэне в центре города накренился небоскреб, вызвав панику у людей на прилегающих улицах, сообщает France 24 со ссылкой на AFP.

Здание SEG Plaza высотой около 300 метров оказалось под наклоном 18 мая около 13:00 по местному времени. Находившиеся внутри люди отчетливо почувствовали это, а снаружи крен здания был виден невооруженным глазом. Люди стали выбегать из небоскреба и уходить от него подальше. Через полтора часа здание опустело и было закрыто, временно перекрыли дорожное движение возле него. Сообщений о пострадавших не поступало.

Причина крена здания пока неизвестна — местные власти заявили, что выясняют это. По сообщениям чрезвычайных служб, землетрясений в районе города не фиксировали, скорость ветра также не была слишком высокой. Как сказал китайский инженер Лу Цзяньсинь, крен мог быть вызван резонансом — случайным совпадением частот.

Здание SEG Plaza было построено в 2000 году, внутри него 73 этажа. В небоскребе располагаются различные офисы, в первую очередь компаний, занимающихся электроникой.