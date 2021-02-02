Небоскребы Трампа в Нью-Йорке обвалились в цене

Недвижимость под брендом бывшего президента США Дональда Трампа на Манхэттене (Нью-Йорк) обвалилась в цене — небоскребы подешевели на 17 процентов с 2016 года, когда политик победил на выборах. В среднем по Манхэттену цены за указанный период упали только на девять процентов. Об этом пишет Business Insider.

Пять лет назад средняя цена квадратного фута в семи нью-йоркских объектах недвижимости, которыми управляет Trump Organization, составляла 2065 долларов. В 2017 году, уже после избрания и инаугурации Трампа, эта цифра снизилась до 1903 долларов, а в 2020 году опустилась до уровня в 1619 долларов за квадратный фут.

Однако, как говорят риелторы, переезд Трампа поможет сделать жилье в его высотках доступнее. Речь идет о самом известном небоскребе — «Башне Трампа» на Пятой авеню. Помимо офисов в 58-этажном здании есть апартаменты и гостиничные помещения.

По словам специалистов, большинство объектов являются «действительно хорошими». Цены на них, скорее всего, вновь вырастут, когда недовольство экс-лидером США, в частности, из-за штурма Капитолия, утихнет. На данный момент само имя Трампа «довольно радиоактивно», утверждают эксперты по недвижимости.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru