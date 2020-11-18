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Переезд Трампа из Нью-Йорка поможет сделать жилье доступнее

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Фото: Barry Brecheisen / Invision / AP

Возможный переезд президента США Дональда Трампа из Нью-Йорка во Флориду поможет сделать доступнее недвижимость в небоскребе «Башня Трампа». В этом здании, где находится штаб-квартира политика, он в 2016 году объявил о своей победе на выборах. Об этом пишет TMZ со ссылкой на риелторов города.

Башня в 58 этажей находится на одной из самых дорогих улиц мира — Пятой авеню. Высотка спроектирована при участии самого Трампа. Она используется в смешанном формате: помимо офисов здесь есть апартаменты и гостиничные помещения.

Риелторы рассказали изданию, что если политик переедет из-за поражения на выборах, то жилье и офисы в небоскребе станут значительно дешевле, а цены перестанут быть завышенными даже по меркам локации.

Специалисты подчеркнули, что динамику уже можно наблюдать на примере некоторых объектов. Так, два лота, которые стоили 4,3 миллиона долларов и 3,5 миллиона долларов, теперь оцениваются в 2,5 миллиона и 3,3 миллиона долларов соответственно. К тому же в «Башне Трампа» стало гораздо меньше охраны, которая перекрывала дорогу и задерживала горожан досмотрами.

Дональд Трамп официально прописался во Флориде в 2019 году, сменив регистрацию в Нью-Йорке. Постоянным местом жительства президента является резиденция Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич.

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