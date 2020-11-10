Неизвестный купил квартиру Рокфеллеров в Нью-Йорке

В Нью-Йорке продали элитные апартаменты, до сих пор принадлежавшие Рокфеллерам — американской семье промышленников, политиков и банкиров. Квартиру приобрел неизвестный, сумма сделка также не раскрывается, сообщает Mansion Global.

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По словам риелтора, занимавшегося продажей объекта, за последний месяц квартиру посмотрели около 35 потенциальных покупателей, интерес к ней был огромным. Апартаменты расположены в 19-этажном здании на Пятой Авеню, из окон открывается панорамный вид на Центральный парк. Реализовать лот удалось за короткий срок — 43 дня.

Изначально апартаменты были выведены на рынок по цене 11,5 миллиона долларов (почти 900 миллионов рублей). Реальная стоимость продажи неизвестна. Общая площадь квартиры — около 370 квадратных метров.

Объект недвижимости находился в собственности семьи Рокфеллеров с 1963 года, когда его приобрел Нельсон Олдрич Рокфеллер — внук нефтяного магната Джона Рокфеллера, губернатор Нью-Йорка и вице-президент США.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость домовладения в США за год к сентябрю 2020-го выросла на 13 процентов, до 319 тысяч долларов (24,4 миллиона рублей). Это рекордный годовой прирост цены за последние семь лет, с октября 2013-го.

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