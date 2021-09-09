В Совфеде рассказали о растущем в Европе недоверии к США из-за Афганистана

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об опасности идеи о создании сил быстрого реагирования ЕС. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Материалы по теме Хорошо забытые старые. Талибы собирают правительство и играют в дипломатию. Что ждет Афганистан под властью террористов? «США унижены» Америка проиграла войну за Афганистан. Как это приведет к росту терроризма во всем мире?

Пушков отметил, что НАТО в тревоге, так как «афганский синдром» распространился на Европу. Недоверие к готовности и способности Вашингтона защитить своих союзников привело к усилению настроений в пользу создания независимых от НАТО вооруженных сил, подчеркнул он.

Член Совфеда также добавил, что уже сама идея об «автономии» от США в военной сфере является довольно показательной, а та настойчивость, с которой об этом заявляют европейские лидеры, — беспрецедентной. Он предупредил, что события в Афганистане еще долго будут аукаться США. «И это — не единственное последствие», — резюмировал Пушков.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что создание общих вооруженных сил Европейского союза (ЕС) может быть опасным. Собственная армия ослабит Североатлантический альянс, а также разобщит Европу, предположил он. Генсек НАТО отметил, что поддерживает деятельность Евросоюза в области обороны. Однако ни одно новое формирование, по его мнению, не сумеет заменить Североатлантический альянс.