Мир
 
Последние новости
Россия приняла приглашение талибов на инаугурацию нового правительства
Малышева предупредила об опасности утягивающего белья
Опоздавшая пассажирка самолета придумала способ сорвать вылет и была арестована
Названа цена самой дешевой квартиры на Канарах
Зарубивший топором семью российский подросток избежал колонии
Россияне обсудили зеркальных матрешек напротив гостиницы «Украина» в Москве 
Россиянам рассказали о способах предотвращения взрыва бытового газа
В Польше модернизировали советскую БМП
Цены на газ в США побили многолетний рекорд
В России оценили риски повторения терактов по сценарию атак 11 сентября
Новости партнеров
Прослушать новость

Правительство талибов начнет работу в годовщину атак 11 сентября

Талибы назначили инаугурацию нового правительства на 20-летнюю годовщину атак на Нью-Йорк
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Ibraheem al Omari / File Photo / Reuters

Инаугурацию нового правительства талибов («Талибан», террористическая организация, запрещенная в России) назначили на 11 сентября, 20-летнюю годовщину терактов в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Среди приглашенных стран — Россия, Китай, Турция, Пакистан, Иран и Катар. Сообщается, что планируется пригласить и представителей других стран.

Как пишет агентство, в МИД России ранее ответили на вопрос о том, посетят ли российские официальные лица церемонию. «У нас там посол и ехать никому не надо», — заявили в ведомстве.

Ранее в сентябре сообщалось, что в США рассекретят отдельные материалы расследования терактов 11 сентября. Некоторые американские политики считают, что победа «Талибана» резко повысила вероятность новых подобных инцидентов.

11 сентября 2001 года в США произошла серия терактов. Тогда террористы направили два лайнера в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а третий — в здание Пентагона в Вашингтоне. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) и ее лидер Усама бен Ладен, который укрывался в Афганистане. Американский спецназ обнаружил и убил его в мае 2011 года.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Кремле ответили на вопрос о переговорах с правительством талибов в Афганистане
Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Афганистане
Посол России в Афганистане назвал причины эскалации в Панджшере
В США рассекретят материалы о терактах 11 сентября 2001 года