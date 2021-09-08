Правительство талибов начнет работу в годовщину атак 11 сентября

Инаугурацию нового правительства талибов («Талибан», террористическая организация, запрещенная в России) назначили на 11 сентября, 20-летнюю годовщину терактов в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Среди приглашенных стран — Россия, Китай, Турция, Пакистан, Иран и Катар. Сообщается, что планируется пригласить и представителей других стран.

Как пишет агентство, в МИД России ранее ответили на вопрос о том, посетят ли российские официальные лица церемонию. «У нас там посол и ехать никому не надо», — заявили в ведомстве.

Ранее в сентябре сообщалось, что в США рассекретят отдельные материалы расследования терактов 11 сентября. Некоторые американские политики считают, что победа «Талибана» резко повысила вероятность новых подобных инцидентов.

11 сентября 2001 года в США произошла серия терактов. Тогда террористы направили два лайнера в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а третий — в здание Пентагона в Вашингтоне. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) и ее лидер Усама бен Ладен, который укрывался в Афганистане. Американский спецназ обнаружил и убил его в мае 2011 года.

